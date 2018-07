Strasbourg (ots) - Kein WLAN? Kein Internet? Kein Problem! Pünktlich zum Sommerurlaub und für lange Fahrten ohne Internet erweitert ARTE seine App um eine neue Offline-Funktion. Mit dem heute erfolgten Update ist es Nutzern der iOS- und Android-Apps von nun an möglich, auch ohne aktive Internetverbindung ARTE-Inhalte auf dem Smartphone oder Tablet abzuspielen. Die neue Offline-Funktion steht in allen sechs Sprachfassungen der ARTE-App zur Verfügung (Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Polnisch, Italienisch).



Programme, die im Offline-Modus abspielbar sind, werden in der ARTE-App durch einen neuen Button gekennzeichnet. Mit einem Klick stehen diese 72 Stunden offline zur Verfügung.



Der Sender freut sich, mit diesem neuen Service den Zugang zu seinen Programmen zu erleichtern.



