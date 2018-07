Eine DIHK-Umfrage hat keine erfreulichen Nachrichten hinsichtlich des Fachkräftemangels in Deutschland. So hat fast jede zehnte Firma Probleme überhaupt einen Auszubildenden zu finden.

Für Unternehmen in Deutschland wird es laut einer DIHK-Umfrage immer schwieriger, offene Ausbildungsplätze zu besetzen. In mehr als jedem dritten Betrieb bleiben Ausbildungsplätze unbesetzt, fast jede zehnte Firma bekommt überhaupt keine Bewerbung mehr. Das geht aus einer am Mittwoch in Berlin vorgestellten Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) hervor.

DIHK-Präsident Eric Schweitzer sprach von einer gefährlichen Entwicklung. "Deutschland gehen die Fachkräfte aus." Das habe ...

