Baltimore (www.anleihencheck.de) - Die hohen Bewertungen in fast allen globalen Assetklassen und eine Reihe ökonomischer wie politischer Risiken - zu denen die Gefahr des Handelsprotektionismus zählt - machen es wahrscheinlich, dass die im ersten Halbjahr 2018 zurückgekehrte Volatilität an den Finanzmärkten auch in der zweiten Jahreshälfte anhält, so die Experten von T. Rowe Price. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...