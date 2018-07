Juncker soll sich nächste Woche mit Trump treffen, um Autozölle zu diskutieren DE30 testet das 50% Fibo-Retracement des Februar-Rückgangs Volkswagen (VOW.DE) erhält von den US-Behörden die Genehmigung, Emissionsänderungen vorzunehmen

Die Indizes der Wall Street konnten gestern zulegen, was den asiatischen Anlegern etwas Optimismus bescherte. Der japanische Nikkei (JAP225) konnte um 0,52% zulegen und der australische S&P/ASX 200 (AUS200) um 0,67%. Unter den chinesischen Aktien war jedoch eine leichte Schwäche zu beobachten, da der Hang Seng (CHNComp) um 0,1% tiefer gehandelt wird. Wichtige Aktienindizes aus Europa eröffneten am Mittwoch mit spürbar höheren Kursen. Die niederländischen Aktien können in den ersten Minuten des europäischen Handels als Outperformer genannt werden, da der AEX-Index um 1% gestiegen ist. Auf der anderen Seite konnte bei den russischen und belgischen Aktien eine Schwäche festgestellt werden. Die Technologieaktien stiegen am Morgen und waren die beste Sektorgruppe des EuroStoxx 600, während Immobilien- und Versorgungsunternehmen am schlechtesten abschnitten. Laut Bloomberg-Berichten wird sich der Präsident der Europäischen ...

