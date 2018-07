München (ots) - Das Wirtschaftsmagazin Euro zeichnet Interhyp, Deutschlands führenden Vermittler privater Baufinanzierungen, zum 13. Mal in Folge als "Besten Baufinanzierer" aus. Das Unternehmen erreicht im diesjährigen Test insgesamt 80,4 von 100 möglichen Punkten. Neben besten Konditionen sind es vor allem die exzellente Beratung und der Service, die zum Gesamtsieg beigetragen haben. Grundlage für den Test ist eine breit angelegte Untersuchung des Analyse-Instituts S.W.I. Finance. Dabei konnte sich Interhyp gegen weitere 27 Anbieter von privaten Baufinanzierungen durchsetzen.



"Unser Anspruch ist es, mit dem gesamten Angebot aus besten Konditionen, persönlicher Beratung und digitalen Produkten unsere Kunden zu begeistern. Die Auszeichnung zum 'Besten Baufinanzierer 2018' belegt, dass wir diesem Anspruch erneut gerecht werden konnten. Darauf sind wir sehr stolz", freut sich Jörg Utecht, CEO von Interhyp.



Das Institut S.W.I. Finance hat für den Test im Auftrag von Euro zwischen April und Juni 2018 Angebote und Leistungen von 28 Banken und Finanzdienstleistern untersucht. Zu den Kategorien der Analyse zählten die Konditionen für Forward-, Sofort- und Volltilger-Darlehen, die individuelle und persönliche Beratung sowie der Service am Telefon und im Internet.



Über die Interhyp Gruppe



Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2017 ein Baufinanzierungsvolumen von 19,8 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an 110 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.



