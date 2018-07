BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel ist am kommenden Freitag Gast der Bundespressekonferenz und gibt ihre traditionelle Pressekonferenz vor den Hauptstadt-Journalisten. Merkel wird um 11.30 Uhr in Berlin vor die Presse treten, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch weiter erklärte.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2018 07:22 ET (11:22 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.