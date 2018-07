Im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen für das deutsche Ryanair-Kabinenpersonal ist der Gewerkschaft Verdi ein kleiner Durchbruch gelungen.

Der irische Billigflieger Ryanair hat die Gewerkschaft Verdi als Verhandlungspartner für das in Deutschland stationierte Kabinenpersonal anerkannt. Die Gewerkschaft will nun zügig Tarifverhandlungen aufnehmen, wie sie am Mittwoch mitteilte.

"Die Flugbegleiter bei Ryanair in Deutschland haben heute endlich die Zusicherung erhalten, ...

