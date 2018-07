Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das Management der VERBUND AG (ISIN AT0000746409/ WKN 877738) verlautbart heute die Erhöhung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:VERBUND AG erwartet in einem verbesserten energiewirtschaftlichen Umfeld auf Basis der Annahme einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasserkraft und Windkraft für das Restjahr 2018 ein EBITDA von rund 950 Mio. EUR (Prognose bisher: rund 870 Mio. EUR) und ein Konzernergebnis von rund 370 Mio. EUR (Prognose bisher: rund 320 Mio. EUR). Das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis steigt auf rund 365 Mio. EUR (Prognose bisher: rund 320 Mio. EUR). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...