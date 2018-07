Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach den Turbulenzen Ende Mai beruhigte sich im Juni die Lage am Euro-Rentenmarkt, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniEuroRenta (ISIN DE0008491069/ WKN 849106).Gleichwohl sei den Marktteilnehmern das Thema Italien erhalten geblieben. Die Pläne der neuen Regierung hätten immer wieder für Verstimmung gesorgt und so größere Kursschwankungen ausgelöst. Zwischen dem höchsten und niedrigsten Renditewert der zehnjährigen italienischen Staatsanleihen hätten 75 Basispunkte gelegen. Auf politischer Ebene hätten sich die Diskussionen im Euroraum vor allem um die Flüchtlingsproblematik gedreht. Hierbei hätten insbesondere die Italiener eine gerechtere Verteilung und die Sicherung der Grenzen gefordert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...