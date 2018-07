Der Datenhunger unserer heutigen, modernen »Online-Gesellschaft« bleibt weiterhin ungestillt. So ist es nicht verwunderlich, dass die Entwicklung zu stets größerer Bandbreite und somit mehr Leistungsfähigkeit auch vor den Multimodefasern in den Datennetzwerken nicht Halt gemacht hat. Mittlerweile hat man zum einen die Übertragungseigenschaften dieser Fasern verbessert, aber auch Methoden entwickelt durch »Mehrspurigkeit«, also Parallelübertragung, die Datenraten zu steigern.

Eine Methode der Parallelschaltung von Übertragungskanälen basiert auf dem schon in den 1980er-Jahren entwickelten MPO-Steckverbinder (engl. Multipath Push-On, auch Multifiber Push-On). MPO ist ein Mehrfaserstecker sowohl geeignet für Multimode-, als auch für Monomodefasern (Bild?1).

In den 1990er-Jahren wurde er von dem Joint Venture US-Conec zum MTP-Stecker weiterentwickelt. Er hat eine MT-Ferrule (engl. mechanical transfer) mit typischerweise 12 oder 24 Fasern in einer Reihe bzw. zwei Reihen übereinander (sogar Versionen mit bis zu sechs Reihen und somit 72 Fasern sind verfügbar). Der Faserabstand in einer Reihe und zwischen den Reihen liegt bei 250?µm. Definiert ist der MPO-Stecker im Standard IEC61754-7 (international) und TIA 604-5 (US).

Er ist in der Norm ISO/IEC 11801 sowie EN 50173-5 für Anwendungen im Bereich Rechenzentrum standardisiert und unterstützt paralleloptische Übertragungen wie 40-Gbit/s- und 100-Gbit/s-Ethernet entweder auf 2??x??4 oder 2??x?10 Einzelfasern in einem Mehraderkabel. Dabei wird von einer Übertragungsleistung von 10?Gbit/s bzw. 25?Gbit/s für eine Einzelfaser der Kategorie OM3 bzw. OM4 ausgegangen.

Eine zweite Methode der »Parallelschaltung« wird gerade von den weltweiten Standardgremien erarbeitet. Ziel ist, die Übertragungskapazität von 100-Gigabit-Ethernet über nur zwei Fasern zu erreichen und das über längere Strecken, als es bisher über die existierenden Kabelqualitäten möglich ist. Basis ist die Definition einer der neuen Breitband-Multimodeglasfaser, genannt WBMMF (Wide-Band-Multi-Mode-Fiber), genormt als OM5. Die angestrebten hohen Übertragungsraten werden hier nicht mit der Verwendung mehrerer einzelner Fasern im Kabel erreicht, sondern mit einem Multiplexingverfahren, welches unterschiedliche Wellenlängen (vergleichbar mit unterschiedlichen Farben) verwendet. In den USA ist die Faserspezifikation als Standard TIA-492AAE seit Mitte Juni 2016 veröffentlicht. Die internationale Fasernorm IEC 60793-2-10 gibt es seit Mitte 2017.

Bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...