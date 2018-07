Bern - 2019 eröffnet Valiant an der Marktgasse 11 in St. Gallen eine neue Geschäftsstelle und stösst damit in die Ostschweiz vor. Ebenso sind für Frauenfeld und Wil neue Standorte geplant. Dazu kommt mit Rheinfelden ein neuer Standort in der Nordwestschweiz. Die Standorte werden nach dem neuen Filialtyp von Valiant gebaut, der bereits in Morges und Brugg eingesetzt wird, eine Kombination von persönlichen und digitalen Dienstleistungen.

