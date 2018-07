Genf - Der Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS wächst in der ersten Jahreshälfte schneller, als dies viele Analysten erwartet haben. Dem für 2020 gesetzten Margen-Ziel rückt die Gruppe aber nur in kleinen Schritten näher. Getrübt wird die Bilanz zudem von Unregelmässigkeiten in der Rechnung in Brasilien. An der Börse nehmen Anleger zuletzt erzielte Gewinne mit.

Das Jahr 2018 steht bei SGS ganz im Zeichen der Profitabilität. Das Ziel sei es, die um Sonderfaktoren wie Integrations- oder Restrukturierungskosten bereinigte operative Marge zu steigern, unterstrich Konzernchef Frankie Ng am Mittwoch anlässlich der Vorlage der Halbjahreszahlen die Anfang Jahr gemachten Aussagen. Das gelang den Genfern nur in Ansätzen: Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich innert Jahresfrist nur leicht um 0,4 Prozentpunkte auf 14,6 Prozent. Investitionen etwa in digitale Projekte hätten noch nicht wie gewünschte Wirkung gezeigt, hiess es. Und zudem sei es in einigen südamerikanischen Ländern zu Störungen am Markt gekommen.

Probleme anderer Art sind am brasilianischen Markt aufgetaucht: Eine interne Prüfung habe ergeben, dass in der Vergangenheit Umsätze zu hoch bewertet wurden. Weitere Abklärungen dazu sind im Gang. Vorsorglich hat SGS eine Rückstellung in Höhe von 47 Millionen ...

