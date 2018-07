Die DZ Bank hat den fairen Wert für Ericsson von 68 auf 74 schwedische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Telekomausrüster profitiere von hohen Investitionen nordamerikanischer Telekomkonzerne in den neuen Mobilfunkstandard 5G, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem dürften die Schweden davon begünstigt werden, dass dem chinesischen Konkurrenten ZTE in den USA vorübergehend der Zugang zu wichtigen Technologiekomponenten wie Halbleitern verwehrt worden sei. Der Experte hob daher seine Gewinnerwartungen an./mis/edh Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0109 2018-07-18/14:37

ISIN: SE0000108656