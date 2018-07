München (ots) -



"Frühstück bei Monsieur Henri" ist eine französische Generationenkomödie, die Grandseigneur Claude Brasseur und Newcomerin Noémi Schmidt in Szene setzt. Die junge Constance (Noémie Schmidt) sucht eine bezahlbare Bleibe in Paris. Einziges Angebot: Ein Zimmer bei dem griesgrämigen Monsieur Henri (Claude Brasseur). Der stellt eine besondere Bedingung: Constance soll seine lästige Schwiegertochter vertreiben. Notgedrungen lässt sich die junge Frau auf das perfide Spiel ein - und löst eine kleine Familienkrise aus. Besonders freuen können sich die Zuschauer auf "ein Wiedersehen mit dem großen Claude Brasseur und die Entdeckung Noémie Schmidt", so die "Süddeutsche Zeitung" über die französische Komödie.



Golden-Globe-Gewinner Fatih Akin kleidet Wolfgang Herrndorfs Bestseller "Tschick" in poetische Bilder. Erzählt wird in der Romanverfilmung die Geschichte zweier Außenseiter: Maik und Tschick, eigentlich Andrej Tschichatschow, entfliehen im "besten Sommer von allen" ihrem tristen Alltag mit einem geklauten Lada. Auf ihrer Reise durch die ostdeutsche Provinz lernen die Teenager nicht nur Freund und Feind, sondern auch sich selbst kennen. Dabei punktet die Leinwandadaption mit zwei fantastischen jungen Talenten und "mit dem Drang nach Freiheit und Abenteuer, Witz, Nostalgie und unendlich viel Sommerferiengefühl", titelte "Kino&Co".



"Tschick " wird am Samstag, 28. Juli, um 21:45 Uhr noch einmal auf ONE ausgestrahlt.



Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Infos zu diesen und allen weiteren Filmen des "SommerKinos im Ersten" finden Sie auf http://www .daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.html



Bei Interesse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino im Ersten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseuren und Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mit deutscher Beteiligung ("Grießnockerlaffäre - Ein Eberhoferkrimi", "Tschick") wenden Sie sich bitte gerne an die betreuende Presseagentur Just Publictiy | Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Audio-Dateien aus und zu den Filmen der beiden Reihen finden Sie bei http://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de. Die Pressemappe steht ebenfalls zum Download bereit: https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx.



