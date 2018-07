US-Staatsanleihen sind etwas fester in den Handel gestartet. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Gestützt wurden die Kurse durch enttäuschende Daten vom US-Immobilienmarkt. Im Juni war die Zahl der Baubeginne deutlich stärker als erwartet gesunken.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte die US-Geldpolitik stärker in den Fokus der Anleger am amerikanischen Anleihemarkt rücken. Auf dem Programm steht die zweite Runde der Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell vor US-Parlamentariern, bevor die Notenbank am Abend ihren Konjunkturbericht veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,60 Prozent. Fünfjährige Papiere legten um 2/32 Punkte auf 99 13/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,75 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 3/32 Punkte auf 100 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,85 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 5/32 Punkte auf 103 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,96 Prozent./jkr/tos/fba

