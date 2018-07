München (ots) - Die LBS Bayern wird ihr Bausparneugeschäft und ihr Finanzierungsgeschäft 2018 deutlich steigern. "Den Menschen ist bewusst, dass in den kommenden Jahren ein weiterer Anstieg der Zinsen realistisch ist. Davor wollen sich viele bei der Baufinanzierung schützen. Und dafür ist der Bausparvertrag das probate Mittel", sagte der Vorstandsvorsitzende Erwin Bumberger bei der Bilanz-Pressekonferenz der Bayerischen Landesbausparkasse heute in München.



Nachdem das Bausparneugeschäft 2017 um 2,4 Prozent auf 7,01 Milliarden Euro gewachsen war, rechnet die LBS Bayern im laufenden Jahr mit einem Neugeschäftsvolumen von rund 7,8 Milliarden Euro. Das wäre ein Plus von mehr als zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Die LBS Bayern ist im Markt erfolgreich. Wir sind 2017 gut vorangekommen. Und 2018 schalten wir nochmal einen Gang höher", erklärte Bumberger.



Starkes Wachstum im Finanzierungsgeschäft



Auch im Finanzierungsgeschäft ist die LBS Bayern erfolgreich. Die Auszahlungen von Bauspardarlehen stabilisieren sich. Sowohl bei den Auszahlungen von Sofortfinanzierungen als auch von Annuitätendarlehen wird im laufenden Jahr ein deutliches Wachstum erwartet. Insgesamt plant die Landesbausparkasse für 2018 mit einem Auszahlungsvolumen im Finanzierungsgeschäft von rund 1,3 Milliarden Euro - ein Plus von etwa 20 Prozent.



Jahresüberschuss wird dem Eigenkapital zugeführt



Der Zinsüberschuss der LBS Bayern hat sich 2017 gegenüber dem Vorjahr um 30,4 Millionen Euro auf 182 Millionen Euro erhöht. "Dies ist insbesondere auf einen Sondereffekt zurückzuführen. Auf Grundlage des Investmentsteuerreformgesetzes wurden bislang thesaurierte Erträge von Geldanlagen in Spezialfonds entnommen", erklärte Vorstandsmitglied Gerhard Grebler. Das Provisionsergebnis konnte gegenüber dem Vorjahr um 11,9 Millionen Euro auf -5,1 Millionen Euro verbessert werden. Der Verwaltungsaufwand entspricht mit einem Anstieg von 8,7 Millionen Euro auf 105 Millionen Euro dem Planwert für 2017. Der Saldo der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge liegt bei -18,7 Millionen Euro nach -2 Millionen Euro im Vorjahr. 2016 war der Wert durch einen Sondereffekt verzerrt. Damals wurde die Abzinsungspraxis für Pensionsrückstellungen geändert, was einmalig zu einer Entlastung geführt hatte. 2017 ist der Wert nicht mehr davon beeinflusst. Insgesamt ergibt sich ein Betriebsergebnis vor Risikovorsorge von 53,2 Millionen Euro (plus 16,9 Millionen Euro ggü. Vorjahr) und ein Jahresüberschuss von 9,6 Millionen Euro (plus 9,6 Millionen Euro ggü. Vorjahr), der den Gewinnrücklagen zugeführt wird und damit das Eigenkapital erhöht.



Erste Meilensteine bei Migration zum IT-System der LBS-Gruppe



Bei der Migration zum gemeinsamen IT-System der LBS-Gruppe OSPlus LBS kommt die LBS Bayern planmäßig voran. Im ersten Halbjahr 2018 wurde die Ermittlung der Funktionsdifferenzen zum bestehenden IT-System abgeschlossen. "Ziel ist es, 2020 den Systemwechsel zu vollziehen. Dieser Schritt verbindet die LBS Bayern optimal mit den IT-Systemen der Sparkassen und deren Weiterentwicklung. Zudem verspricht sich die LBS durch den Wechsel zum gemeinsamen IT-System Ressourceneinsparungen, die zusätzliche Investitionen in den Markt und digitale Innovationen ermöglichen", erklärte Grebler.



Innovatives Produktangebot sichert Markterfolg



Die LBS Bayern hat ihr Produktangebot um eine Neuerung ergänzt, die in dieser Form einzigartig ist: die FleX-Zuteilung. Bei Vertragsabschluss ist der Kunde nicht festgelegt, wie viel auf dem Bausparvertrag angespart werden muss, um die Zuteilung und damit das Bauspardarlehen zu erhalten. Die Zuteilung ist möglich bei 30, 35, 40 oder 45 Prozent Anspargrad. "Damit stellt sich die LBS Bayern besonders auf die Bedürfnisse von Bausparern ein, die ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung erwerben wollen, aber keinen festen Zeitpunkt für den Kauf geplant haben. Dieser Zeitpunkt kann noch weit entfernt oder auch schon recht nah sein. Dank FleX-Zuteilung kann der Kunde dann sein Bauspardarlehen in Anspruch nehmen, wenn er sein Wunschobjekt gefunden hat", so Helmut Straubinger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der LBS Bayern. Zugleich ermöglicht das Modell lange Zinssicherheit. In Kombination mit einer Vorfinanzierung können Finanzierungslaufzeiten von bis zu 32 Jahren dargestellt werden.



Wohnungsunternehmen und Kommunen setzen auf Zinssicherung



Seit Jahresbeginn spricht die LBS Bayern zusammen mit den bayerischen Sparkassen auch Wohnungsunternehmen an, die Immobilien bewirtschaften und verwalten, um Mieterträge zu erzielen. Die LBS kann das Finanzierungsangebot der Sparkassen dafür ergänzen. "Erste Abschlüsse von Bausparverträgen und Sofortkrediten sowie viele Anfragen deuten darauf hin, dass das Interesse an langfristiger Zinssicherung auch bei dieser Kundengruppe groß ist", betonte Straubinger. Darüber hinaus bietet die LBS Bayern Kommunen an, mit einem Bausparvertrag für spätere Investitionen vorzusorgen oder diese unmittelbar zu finanzieren und sich die derzeit günstigen Zinsen langfristig zu sichern. Mit LBS-Bausparen können vielfältige Maßnahmen realisiert werden, von Wasser- und Stromerzeugung über Abwasser- und Kläranlagen bis zum Bau von kommunalen Einrichtungen wie Kindergärten oder Verwaltungsgebäuden. Straubinger: "In Bayern ist das kommunale Bausparen schon lange bekannt. Seit einigen Jahren gewinnt es an Bedeutung. Während die Bausparsumme der Neuverträge im kommunalen Geschäft der LBS Bayern 2001 bei rund 12 Millionen Euro lag, wurde 2017 ein Volumen von rund 130 Millionen Euro abgeschlossen."



Staatliche Förderung: Wichtige Impulse für Wohneigentum



LBS-Vorstandschef Bumberger betonte, dass es zur Förderung der Altersvorsorge im Niedrigzinsumfeld eine wichtige Aufgabe der Politik sei, Menschen zu Wohneigentum zu verhelfen. Das von der Bundesregierung geplante Baukindergeld, das die bayerische Staatsregierung aufstocken und um eine bayerische Eigenheimzulage ergänzen will, trage wirksam dazu bei, mehr Familien den Weg in die eigenen vier Wände zu ermöglichen. "Außerdem setzen wir darauf, dass die Große Koalition die Bedingungen für die Wohnungsbauprämie verbessert. Dieses Versprechen des Koalitionsvertrags sollte zügig umgesetzt werden. Die vereinbarte Anhebung der Einkommensgrenzen ist überfällig, um die Zielgruppen der Förderung nicht weiter aus dem Kreis der Förderberechtigten auszuschließen und den Sparprozess für Wohneigentum anzukurbeln", sagte Bumberger.



OTS: LBS Bayerische Landesbausparkasse newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55951 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55951.rss2



Pressekontakt: LBS Bayern Unternehmenskommunikation Tel.: 089 / 411 13 - 0 E-Mail: presse@lbs-bayern.de