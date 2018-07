Hannover (ots) - Zum zweiten Mal erscheint ein Bildungsbericht zu Strukturen, Bildungsbeteiligung von Kindern und zum Personal in Evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder. Er wurde von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit allen ihren Gliedkirchen beim Comenius-Institut (Münster) beauftragt und dient dem empirischen Überblick über den Elementarbereich mit dem Ziel der qualitativen und quantitativen Weiterentwicklung.



"Der Bildungsbericht zu Evangelischen Tageseinrichtungen zeigt, welchen Beitrag evangelische und katholische Einrichtungen zur frühkindlichen Bildung leisten", erklärt Thomas Böhme, Autor des Berichts und stellvertretender Direktor des Comenius-Instituts. "Frühe Bildungsprozesse erweisen sich als entscheidende Weichenstellung, mit großen Folgewirkungen für die spätere Bildungsbiographie. Neben der Familie kommt der Kindertagesbetreuung dabei ein hohes Gewicht zu", so Böhme weiter.



Der Bericht basiert auf einer trägerbezogenen Auswertung der Kinder- und Jugendhilfestatistik durch die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (AKJStat) an der TU Dortmund für die Jahre 2011 bis 2015. In den Jahren seit 2011 haben sich evangelische Träger weiter am Ausbau der Kindertagesbetreuung beteiligt. So stieg die Zahl der Einrichtungen in diesem Zeitraum um mehr als 2 Prozent, die der Plätze sogar um mehr als 4 Prozent. Besonderes Schwergewicht lag dabei auf Angeboten für Kinder unter drei Jahren. Im Vergleich zu anderen Trägern haben Einrichtungen im Bereich von EKD/Diakonie ihre Angebote - besonders im U3-Bereich - ausgeweitet. Insgesamt ist somit der Ausbau im Bereich von evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder in den Jahren 2011 bis 2015 kontinuierlich vorangegangen.



Der Bildungsbericht "Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder" gibt nicht nur einen umfassenden Überblick über strukturelle Entwicklungen und die Bildungsbeteiligung von Kindern in evangelischen Einrichtungen. Er gibt darüber hinaus Auskunft über Entwicklungen im Bereich des Personals und Hinweise zu Qualitätsaspekten wie dem Personalschlüssel und der Qualifikation des pädagogischen Personals.



18. Juli 2018



