Direkter Potentialausgleich Gemäß VDE 0855-1, 6.1 immer erforderlich ist der direkte Potentialausgleich in Antennen- und BK-Anlagen mit elektrischen Komponenten

Keine Schleifen Als Schleife installierte PA-Leitungen können durch induktive Einkopplungen zu Bild- und Tonstörungen führen, daher sollte man die parallele Verlegung bevorzugen

Die Fachkraft muss u.?a. folgende Fragen eindeutig beantworten können, bevor es an die Planung, Kalkulation der Kosten und Errichtung einer BK-, Antennen- oder sonstigen Anlage geht, und diese vor atmosphärischen Überspannungen und/oder Spannungsunterschieden geschützt werden soll:

Wie wird das erhöhte Risiko aufgrund der zusätzlichen (Antennen-)Installation eingeschätzt?

Antenne auf dem Dach?

Antenne für nur eine einzelne Wohneinheit (siehe VDE 0855-1/11.1)?

Kann ich für diesen Fall sicherstellen, dass die Kriterien für eine einzelne Wohneinheit erhalten bleiben?

Ist die Summe der Ableitströme von

Auch wenn die VDE 0855-1 nicht für den Blitzschutz von Gebäuden gedacht ist, müssen die diesbezüglichen Bestimmungen der DIN VDE 0185 im Zusammenhang mit der Erdung von Antennen an Gebäuden mit äußerem Blitzschutz trotzdem bekannt sein und bei Planung und Ausführung berücksichtigt werden (Details dazu folgen im vierten Beitragsteil).

Wie bei einem Auftrag zur Installation einer Antennenanlage vorzugehen ist, zeigt das Flussdiagramm in Bild?5. Die möglichen Schutzmaßnahmen fasst Tabelle 1 zusammen.

In Gebäude ein- und ausgehende Kabel, das Antennenstandrohr und sonstige Komponenten der Antennen- oder BK-Anlage sind immer in den Potentialausgleich der elektrischen Anlage einzubeziehen. Speziell die Bestimmungen der VDE 0100 mit ihren grundsätzlichen Aussagen zu Erdung und Potentialausgleich muss man daher neben diversen anderen in die Überlegungen und Maßnahmen berücksichtigen.

Auch der erfahrene Praktiker ist nicht immer sicher, was als Stand der Technik in Bezug auf die Anwendung von Normen und Vorschriften anzusehen ist. Daher scheint es geboten, die für den Praktiker wichtigsten Punkte noch einmal ausführlich herauszustellen. Die deutsche Norm VDE 0855-1 (Oktober 2017) ist für diese Thematik derzeit die in der Hauptsache anzuwendende Vorschrift. In der Einleitung der Norm wird u.a. der Geltungsbereich und auch die Ausnahmen (Endgeräte, Kabel, Armaturen…) dargestellt.

Die Norm definiert, unter welchen Umständen Empfangsantennenanlagen (ggf. auch mobile Anlagen) mit einer Erdungseinrichtung zu versehen sind, um z.B. bei Blitzeinwirkung Schäden an den Anlage und den angeschlossenen Geräten zu verhindern.

Getrennt betrachten sollte man dabei zunächst:

Die Aufgaben des Potentialausgleichs zur Vermeidung von für Personen und Sachen gefährlichen Spannungsdifferenzen zwischen z.B. dem Kabelnetz oder Betriebsmitteln einer Anlage und elektrisch leitenden Teilen im Gebäude.

Die Aufgabe der Erdung einer Antennenanlage zur Minimierung möglicher ...

