Continental peilt Teilbörsengang für Antriebssparte an

HANNOVER - Nach monatelangem Sondieren hat der Automobilzulieferer Continental eine neue Struktur beschlossen. Darin enthalten ist auch eine Abspaltung der Antriebssparte zu Beginn des neuen Jahres, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ein Teilbörsengang sei voraussichtlich ab Mitte 2019 möglich. Dabei wolle der Konzern die Kontrolle mittel- bis langfristig behalten. Die Aktie ist 1,7 Prozent im Plus.

ROUNDUP: Morgan Stanley steigert Quartalsgewinn um über 40 Prozent

NEW YORK - Das US-Geldhaus Morgan Stanley profitiert weiter von guten Geschäften an den Kapitalmärkten und der boomenden US-Wirtschaft. Der Überschuss sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar (1,95 Mrd Euro) gestiegen, teilte der Goldman-Sachs-Rivale am Mittwoch in New York mit. Damit übertraf auch Morgen Stanley wie die meisten anderen US-Banken die Erwartungen der Experten. Die Erträge legten um zwölf Prozent auf 10,6 Milliarden Dollar zu. Die Zahlen wurden am Markt positiv aufgenommen. Die Aktie legte vorbörslich deutlich zu.

ROUNDUP 2: Scout24 kauft Finanzcheck.de und hofft auf Synergien

BERLIN/MÜNCHEN - Der Online-Portalbetreiber Scout24 steigt in das Geschäft mit Verbraucherkrediten ein. Für 285 Millionen Euro in bar kauft der Betreiber von ImmobilienScout24 und AutoScout24 das Portal Finanzcheck.de. Die kartellrechtliche Genehmigung steht noch aus, wird aber in vier bis sechs Wochen erwartet, wie der MDax -Neuling am Dienstagabend mitteilte. Finanziert wird die Übernahme über einen Kredit.

ROUNDUP/Kreise: EU-Kommission überzieht Google mit Rekordstrafe wegen Android

BRÜSSEL - Die EU-Kommission verhängt gegen Google wegen des Missbrauchs der Marktmacht beim Smartphone-System Android eine Rekordstrafe in Höhe von rund 4,3 Milliarden Euro. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus informierten Kreisen.

ROUNDUP: Novartis übertrifft Markterwartungen - Aktie legt zu

BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat im zweiten Quartal dank des guten Geschäfts mit neuen Medikamenten bei den wichtigen Kennzahlen deutlich zugelegt. Umsatz und Ergebnis fielen besser aus als von Analysten erwartet. Die Jahresprognose bekräftigte Novartis am Mittwoch bei Vorlage der Quartalszahlen in Basel zwar, passte aber die Erwartungen für die Augensparte Alcon und das Generika-Geschäft Sandoz an.

ROUNDUP 2: Software AG enttäuscht im Wachstumsgeschäft - Aktie sackt ab

DARMSTADT - Das Geschäft der Software AG hat im zweiten Quartal an Fahrt aufgenommen - allerdings nicht so stark wie von Experten erhofft. Vor allem in dem zum Wachstumsgeschäft erkorenen Verkauf von Software für das sogenannte Internet der Dinge (IoT) oder über Vermietung im Internet (Cloud) enttäuschte Deutschlands zweitgrößter Softwarehersteller die Erwartungen. An der Börse folgte prompt die Quittung für den SAP-Konkurrenten.

Weitere Meldungen

-Jifeng senkt Hürde für Grammer-Übernahme

-FARNBOROUGH/INTERVIEW: Lockheed Martin sieht sich bei Bundeswehr-Auftrag vorn

-FARNBOROUGH: Fluglinie VietJet bestellt weitere 100 Boeing-Maschinen

-FARNBOROUGH: Boeing erhält US-Auftrag für neue Präsidentenmaschine Air Force One

-Swatch mit Rekordumsatz und Gewinnsprung

-Chipindustrieausrüster ASML übertrifft Erwartungen im zweiten Quartal

-Easyjet erhöht Gewinnprognose

-Genossenschaftsbanken steigern Gewinn trotz Niedrigzinsen

-Google will EU-Rekordstrafe anfechten

-Stellenabbau drückt Ericsson tiefer in die Verlustzone - Operative Fortschritte

-Minister: Alitalia soll mehrheitlich italienisch bleiben

-Weiter Streik bei Amazon - Solidaritätsbesuch bei Halberg Guss

-ROUNDUP: Ericsson macht weitere Fortschritte - Umbaukosten sorgen für Verlust

-BND-Chef warnt vor Cyberangriffen auf Unternehmen

-Hotelkette in Las Vegas will nach Massaker Ansprüche abwehren

-Bauern beklagen Ernteausfälle wegen Dürre - auch Futter wird knapp

-Stada kauft Markenrechte an Sonnenmilch Ladival zurück

-Ryanair erkennt Verdi als Verhandlungspartner für Kabine an

-Qualleninvasion an idyllischem Mallorca-Strand

-ROUNDUP: 50+1-Regel: Keine Sondergenehmigung für Kind bei Hannover 96

-Vestager verkündet voraussichtlich nächste Rekordstrafe gegen Google

-Kostensenkung und höhere Produktivität treiben Würth-Gewinn nach oben

-Rundfunkbeitrag in den wesentlichen Punkten verfassungsgemäß

-Straßen und Schienen sollen schneller gebaut werden

-Popstar Cliff Richard gewinnt Rechtsstreit mit BBC

-Gericht kippt Bäderregelung in Mecklenburg-Vorpommern

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/fba

AXC0212 2018-07-18/15:20