NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen scheinen trotz positiver internationaler Vorgaben ihre Kursgewinne des Vortages zunächst nicht ausbauen zu können. Der Future auf den S&P-500 deutet am Mittwoch eine 0,1 Prozent niedrigere Eröffnung am Kassamarkt an.

Am Dienstag hatten die Kurse zugelegt, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell Ängste vor einem zu straffen geldpolitischen Kurs zerstreut hatte. Der Nasdaq-Composite stieg dabei auf ein neues Rekordhoch. Nach seinem Auftritt vor dem Bankenausschuss des US-Senats am Dienstag wird Powell am Mittwoch vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses sprechen. Seine Ausführungen dürften aber kaum von denen des Vortags abweichen.

An Konjunkturdaten wurden vor der Startglocke Daten zur Baukonjunktur veröffentlicht. Demnach gingen die Baubeginne im Juni überraschend drastisch zurück. Die Baugenehmigungen stiegen jedoch im erwarteten Rahmen. Um 20.00 Uhr MESZ wird die US-Notenbank ihren Wirtschaftsbericht Beige Book vorlegen.

Morgan Stanley folgt der "Tradition" guter Bankenzahlen

Nebenbei geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Geschäftszahlen von - unter anderem - Morgan Stanley und Abbott Laboratories. Wie zuvor Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan und die Citigroup hat auch Morgan Stanley die Erwartungen übertroffen; die Aktie steigt vorbörslich um 3 Prozent.

Auch der Pharmahersteller Abbott hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Überdies erhöhte Abbott die Jahresgewinnprognose. Der Aktienkurs rückt um 2,6 Prozent vor.

Die Aktien von Alphabet dürften mit einer EU-Kartellstrafe etwas unter Druck geraten. Der Kurs sinkt um 0,6 Prozent. Die EU-Wettbewerbskommission hat die Rekordstrafe von 4,34 Milliarden Euro (ca. 5 Milliarden Dollar) gegen die Google-Mutter verhängt, weil das Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung bei seinem Android-Betriebssystem für Smartphones ausgenutzt habe.

Dollar legt weiter zu - Rohstoffpreise unter Druck

Der Dollar profitiert erneut von den optimistischen Aussagen des Fed-Chefs zur US-Wirtschaft vom Dienstag. Der Euro fällt im Gegenzug auf rund 1,1620 Dollar. Am Mittwoch hatte die Gemeinschaftswährung in der Spitze noch 1,1745 Dollar gekostet.

Der festere Dollar drückt die Preise an den Rohstoffmärkten. Der Preis für ein Barrel US-Öl der Sorte WTI fällt um 0,7 Prozent auf 67,63 Dollar. Brent verbilligt sich um ebenfalls um 0,7 Prozent auf 71,62 Dollar. Auf den Ölpreisen lastet zusätzlich der wöchentliche Bericht des Branchenverbands API vom Dienstag, laut dem die Rohölvorräte der USA gestiegen sind. Nun warten die Akteure gespannt auf die offiziellen Lagerbestandsdaten des US-Energieministeriums um 16.30 Uhr MESZ.

Der Preis für die Feinunze Gold sinkt um 0,1 Prozent auf 1.225 Dollar. Beobachter sehen den Goldpreis erstmals seit Ende 2016 in Korrektur-Territorium rutschen. Neben dem festeren Dollar trage auch die übergeordnet positive Stimmung am Aktienmarkt dazu bei, dass "sichere Häfen" wie Gold derzeit nicht gefragt seien, sagt Fawad Razaqzada, Technischer Analyst bei Forex.com.

Am Anleihemarkt legen die Notierungen leicht zu. Im Gegenzug sinkt die Rendite zehnjähriger Titel um 1 Basispunkt auf 2,85 Prozent. Anders als am Aktienmarkt warten die Akteure hier gespannt auf den Auftritt des US-Notenbankchefs vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen. Sie hoffen, dass Powell näher erläutert, was seine im Redetext enthaltene Äußerung bedeutet, wonach die Fed "zunächst" die Zinsen im aktuellen gleichmäßigen Tempo erhöhen wird. Es wird auch erwartet, dass der Fed-Chef auf Fragen zum Thema "inverse Zinsstrukturkurve" ausweichend antworten wird, die als Vorbote einer Rezession gilt.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,61 -0,4 2,61 140,5 5 Jahre 2,75 -1,4 2,76 82,3 7 Jahre 2,81 -2,0 2,83 56,5 10 Jahre 2,85 -1,7 2,86 40,2 30 Jahre 2,96 -0,9 2,97 -10,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.46 Uhr Di, 18.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1622 -0,32% 1,1638 1,1663 -3,3% EUR/JPY 131,05 -0,45% 131,49 131,59 -3,1% EUR/CHF 1,1609 -0,45% 1,1661 1,1653 -0,9% EUR/GBP 0,8914 +0,25% 0,8885 1,1279 +0,3% USD/JPY 112,76 -0,13% 112,99 112,82 +0,1% GBP/USD 1,3038 -0,58% 1,3096 1,3156 -3,5% Bitcoin BTC/USD 7.450,26 +1,3% 7.436,02 6.768,95 -45,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,63 68,08 -0,7% -0,45 +13,8% Brent/ICE 71,62 72,16 -0,7% -0,54 +10,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,81 1.226,20 -0,1% -1,39 -6,0% Silber (Spot) 15,44 15,57 -0,8% -0,13 -8,8% Platin (Spot) 808,10 817,00 -1,1% -8,90 -13,1% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,6% -0,02 -18,2% ===

July 18, 2018 08:56 ET (12:56 GMT)

