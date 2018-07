New York (ots/PRNewswire) - One-Blue gab heute bekannt, dass die Memory-Tech Holdings Inc. (Memory-Tech) dem Produkt-Lizenzierungsprogramm von One-Blue als Lizenzgeber beigetreten ist. Memory-Tech gesellt sich damit zum Kreis der Lizenzgeber im aktuellen Programm, darunter ARRIS Enterprises LLC, Columbia Technology Ventures, Cyberlink Corporation, Dell Global B.V., Fujitsu Limited, HP Inc., Hitachi Consumer Electronics Co. Ltd., Intellectual Discovery Co. Ltd., JVCKENWOOD Corporation, Koninklijke Philips N.V., LG Electronics Inc., Panasonic Corporation, Pioneer Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd., Sharp Corporation, Sony Corporation, Taiyo Yuden Co. Ltd. und Yamaha Corporation.



"One-Blue freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass sich Memory-Tech dem Lizenzierungsprogramm von One-Blue als einer der Lizenzgeber angeschlossen hat", sagt Thomas Gabriel, Lizenzierungsberater von One-Blue. "Mit der Aufnahme von Memory-Tech kann One-Blue sein Engagement weiter ausbauen und Produzenten über den Umfang und die Bandbreite des One-Blue-Portfolios an wesentlichen Patenten mit nur einer einzigen Produktlizenz, die eine Vielzahl von Standards für optische Formate abdeckt, einen unvergleichlichen Mehrwert bieten."



"Die Memory-Tech Holdings ist sehr erfreut, als Lizenzgeber Teil des Produkt-Lizenzierungsprogramms von One-Blue werden zu können. Wir sind uns sicher, dass sich 4K und HDR mithilfe von UHD BD rasch ausbreiten wird, und als eines der führenden Unternehmen im Bereich Vervielfältigung von optischen Disks hoffen wir, über den One-Blue-Pool einen Beitrag zur Entwicklung dieser Branche leisten zu können", sagte Yutaka Ueda, Präsident der Memory-Tech Holdings.



One-Blue verwaltet das Lizenzierungsprogramm für Patente, die für Ultra HD Blu-ray- und Blu-ray Disc-Produkte wesentlich sind, und es fungiert als gemeinsamer Lizenzierungsagent seiner Lizenzgeber. Bei den Hardware- und Software-Produkten deckt die Produktlizenz die wesentlichen Patente in den Bereichen Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, DVD und CD ab. Bei den Disk-Produkten deckt die Produktlizenz die wesentlichen Patente für Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc ab. One-Blue steht für einen innovativen Patentpool, der für mehr Gerechtigkeit im Markt sorgt, Kosten reduzieren hilft und faire Regeln im Patentsystem für die gesamte Branche für optische Disks fördert. Jeder Inhaber eines Patents, das für optische Formate wesentlich ist, die bei Ultra HD Blu-ray- und/oder Blu-ray Disc-Produkten zum Einsatz kommen, ist eingeladen, seine Patente für eine Bewertung einzureichen und sich dem Lizenzierungsprogramm als einer der neuen Lizenzgeber anzuschließen. Alle Unternehmen, die am Erwerb einer Lizenz für ein oder mehrere Ultra HD Blu-ray- und/oder Blu-ray Disc-Produkte unter den Bedingungen des Produkt-Lizenzierungsprogramms von One-Blue interessiert sind, werden gebeten, sich mit One-Blue unter der unten angegebenen E-Mail-Adresse in Verbindung zu setzen.



One-Blue, LLC ist eine unabhängige Lizenzfirma, die Produktlizenzen für Patente verwaltet, die für Produkte mit Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc wichtig sind.



Memory-Tech Holdings (MTH) ist eine Unternehmensgruppe für die Bereitstellung von Servicelösungen für die Unterhaltungsbranche in Japan. Die Unternehmensgruppe bietet Dienstleistungen wie eine Produktion mit animierter Computergrafik, visuelle Effekte (VFX), Post-Production, Synchronisation und Untertitelung, Vervielfältigung von optischen Disks usw. Memory-Tech, eine Tochtergesellschaft von MTH, ist eines der weltweit größten Unternehmen für Vervielfältigungen und ein Mitglied der Technical Expert Group der Blu-ray Disc Association (BDA). Memory-Tech ist zudem durch eine Entwicklung im Bereich Ultimate High Quality CD (UHQ CD), dem Standard für CDs in Master-Sound-Qualität, weithin bekannt.



