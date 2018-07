Statt traditioneller Projektteams will die Commerzbank in sogenannten "Clustern" arbeiten. Stellenkürzungen soll es dabei nicht geben.

Die Commerzbank nimmt Änderungen an der internen Organisation in ihrer Zentrale vor. In einem Memo nennt sie diesen Vorgang "grundlegende Reorganisation". Er soll Entscheidungsfindung und Innovation beschleunigen.

Die Bank plant, traditionelle Projektteams durch flexiblere Einheiten zu ersetzen, sogenannte "Cluster". In ihnen arbeiten Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen gemeinsam an einem Produkt oder einer Dienstleistung. Die Produkt- und Service Delivery-Teams werden in 15 "Schlüsselbereiche" aufgeteilt, ...

