Bodo Schäfer mag durchaus umstritten sein. So wie jeder, der im Rampenlicht steht. Eines steht für mich jedenfalls fest: Bücherschreiben kann er. Oder besser gesagt: Geschichten erzählen. Eine meiner Lieblingsgeschichten von Bodo Schäfer (obwohl ich gar nicht weiß, ob er überhaupt ihr Urheber ist) ist jene von der Gans, die goldene Eier legt. Hier die Kurzversion: Ein Bauer hat eine Gans. Als er eines morgens nach den Eiern schaut, bemerkt er, dass statt einem normalen Ei ein goldenes Ei im Nest liegt. Er kann es nicht glauben und lässt das Ei vom Goldschmied überprüfen. Der sagt: "Pures Gold". Der Mann lädt darauf hin noch am selben Tag all seine Freunde zu einem großen Fest ein. Die Rechnung zahlt er mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...