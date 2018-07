Bayreuth (ots) -



Ursula Thomé gewann den mediven® Flachstrick-Kreativwettbewerb für das neue Fashion-Element. Der Preis: Ein Shopping-Tag mit Mode-Bloggerin und Outfit-Expertin Caroline Sprott sowie 300,00 Euro Taschengeld.



Am Vorabend des Shopping-Tages treffen zwei auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Frauen in einem Würzburger Hotel aufeinander - doch es sollte nicht lange dauern, bis das Eis gebrochen und die Gemeinsamkeiten aufgedeckt waren! Die eine - groß, blond gewelltes Haar, 28 Jahre alt - ist die Mode-Bloggerin und Lipödempatientin Caroline Sprott. Neben ihrem Engagement für www.lipoedemmode.de modelt die Mediengestalterin auch für die Flachstrick-Kampagnen von medi.



Nach dem Aufruf zum Entwerfen des neuen mediven Fashion-Elements gingen über 160 Vorschläge bei medi ein. Einer stammt von der Frau, die Caroline nun herzlich begrüßt - Ursula Thomé. An der zierlichen 61-Jährigen fallen sofort ihre lange Silbermähne und die glitzernden Swarovski® Kristalle* an ihrem schwarzen mediven Flachstrick-Kompressionsstrumpf auf.



Ein Tattoo inspirierte zum Gewinner-Muster



Beide sind sich sofort sympathisch und finden schnell gemeinsame Interessen: Reisen, Mittelalter-Events und natürlich Mode und Kompression - denn darum geht es an diesem Wochenende. Neben Caroline als Mode-Beraterin und 300,00 Euro Taschengeld nimmt Ursula ein besonderes Highlight mit auf Shopping-Tour: ihre Kompressionsversorgung in den neuen Farben Lila und Rosa, verziert mit ihrem selbst entworfenen Fashion-Element Flower. "Die Blumenranke sah ich bei einem Mädchen als Tattoo, vom Knöchel bis zur Hüfte. Bei der Suche nach neuen Mustern für die nächste Versorgung stieß ich auf den Kreativwettbewerb. Dass mein Muster so toll umgesetzt wird, ist einfach der Wahnsinn!"



Ursula hat Würzburg zum Shoppen ausgewählt. "Ich komme aus der Nähe von Rothenburg ob der Tauber, da ist Würzburg naheliegend - ich mag die Stadt", erklärt Ursula ihre Wahl. Am nächsten Morgen führt sie Caroline zielstrebig in die Innenstadt, über den Main und von Second-Hand-Shops zu Kaufhäusern. Ursula hat unter anderem Kunstgeschichte studiert und erklärt Caroline beim Bummeln durch die Altstadt die Architektur und Geschichte Würzburgs.



Nach der Operation kam das Lymphödem



Mit Geschichten aus Ursulas Leben könnte man Romane füllen: Sie spielt Bass in zwei Rockbands, gibt Aerobic-Stunden und Nachhilfe in Latein, hat drei Kinder, ist ehrenamtlich in der Altenpflege tätig und fährt Motorrad - um nur einige Beispiele zu nennen. "Früher sind mein Mann und ich als Musiker durch Europa gereist, eine Zeit lang mit Kindern. Wir haben das Leben immer intensiv gelebt", erzählt Ursula. Diese positive Einstellung half ihr sehr, als sie vor drei Jahren erkrankte. 2017 entdeckte man bei ihr einen endokrinen Tumor in der Bauchregion. Es folgten zwei Operationen, wochenlange Klinikaufenthalte und tägliche, aufmunternde Briefe von ihrem Mann. Es entwickelten sich Lymphödeme am Bauch, der Leiste und den Oberschenkeln. Die Krankenkasse lehnte die Kompressionsversorgung zunächst ab. "Aber durch Carolines Blog habe ich erfahren, dass ein Widerspruch möglich ist", erklärt Ursula. Caroline ist sichtlich stolz, dass ihr Engagement anderen Betroffenen hilft.



Mit farbigen Strümpfen der Krankheit den Kampf ansagen



Seit einem Jahr trägt Ursula eine flachgestrickte Kompressionsversorgung. "Ich habe mir zuerst schwarze Oberschenkelstrümpfe samt Radlerhose sowie eine Strumpfhose in Grau mit dem Fashion-Element Animal ausgesucht." Gelegentlich hat sie noch Schmerzen und Taubheitsgefühle in den Beinen, doch es geht ihr inzwischen viel besser. Sie ist begeistert von der Kompression und ermutigt andere Frauen, sich dem Thema zu öffnen. "Die Kompression hilft wirklich und wer es ganz dezent will, zieht schwarze Strümpfe an, die sehen aus wie normale Leggins", stellt Ursula resolut klar. Als sie die Fashion-Elemente entdeckte, war sie Feuer und Flamme. "Es war wie ein Fenster, das sich öffnet. Farbige Strümpfe zum Minirock, wilde Muster - genau mein Stil!"



Alles eine Frage der Einstellung



Kleinen Hürden begegnet Ursula mit Improvisationstalent: "Auf dem Land ist es schwer, zweimal in der Woche eine Lymphdrainage zu bekommen. Aber Aqua-Fitness ist ein guter Ersatz!" Diese positive Einstellung teilt sie mit Caroline, die erklärt: "Natürlich wäre der Alltag ohne Ödem leichter. Trotzdem sollte der Fokus auf den schönen Dingen im Leben liegen." Bei Caroline sind das der Blog und das Ausprobieren von Neuem - gerade lernt sie beispielsweise Japanisch. Bei Ursula sind es die Musik sowie ihr Ehrenamt in der Pflege und sie ergänzt: "Es hilft, Vorbilder wie Caroline zu haben, die persönliche Erfahrungen veröffentlichen und Wissen teilen, das sich jeder Neuling erst mühsam zusammensuchen müsste." Auf die Frage nach einem persönlichen Motto antwortet Ursula: "Meistens ,carpe diem', aber ich plane das Leben auch ein bisschen. Meine Erkrankung sensibilisiert mich noch mehr dafür, dass Glück kein Dauerzustand ist und man besondere Momente aktiv sammeln muss." Ursula hat bereits den nächsten Glücksmoment vor Augen - sie plant eine Schottlandreise mit ihrem Mann.



Lymph- und Lipödemerkrankungen sind aktuell noch nicht heilbar, aber sehr gut therapierbar. Ein wichtiger Baustein: Kompression. Der Hersteller medi bestärkt Patientinnen, selbstbewusst ihre Kompressionsstrümpfe zu tragen. Farben, Muster und individuelle Ausstattungsdetails kombinieren Funktion und Design für mehr Tragekomfort und einen schicken Look. Beim medi Kreativwettbewerb konnten die Teilnehmer Vorschläge für das nächste Fashion-Element einreichen. Die Jury entschied sich für das Motiv "Flower" von Ursula Thomé.



Der Arzt kann bei medizinischer Notwendigkeit flachgestrickte Kompressionsstrümpfe verordnen. Im medizinischen Fachhandel werden die maßgefertigten Strümpfe angemessen.



