Die beliebte japanische Applikation für Smartphones und PCs, LINE, hat offiziell eine Krypto-Exchange mit Sitz in Singapur eingerichtet, welche 30 Kryptowährungen inklusive Bitcoin unterstützt. Am Dienstag bestätigte LINE, dass die Börse namens BITBOX nur Krypto-zu-Krypto-Handelspaare unterstützt, ohne die Möglichkeit, Kryptos gegen Fiat-Geld zu tauschen. Gegenwärtig ist an der Exchange der Handel mit 30 digitalen Währungen verfügbar, einschließlich Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash und Litecoin, ...

