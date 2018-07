New York - Der Wall Street hat sich nach ihrer zuletzt guten Entwicklung am Mittwoch lethargisch gezeigt. Auch einige positiv aufgenommene Unternehmensnachrichten und schwache Daten aus dem amerikanischen Bausektor gaben dem US-Aktienmarkt keine klaren Impulse in die eine oder andere Richtung.

Eine halbe Stunde nach dem Handelsstart stand der US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,12 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...