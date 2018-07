(shareribs.com) London 18.07.18 - Die Ölpreise liegen auch am Mittwoch unter Druck. In den USA sind die Rohölbestände laut API in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Auch weiterhin bleibt die Lage am Ölmarkt schwierig. Wie das American Petroleum Institute gestern Abend mitteilte, sind die Rohölbestände in der vergangenen Woche um 629.000 Barrel gestiegen. Der Anstieg kam überraschend, da ...

