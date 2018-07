Toronto (ots/PRNewswire) -



Wertvoller Zugang zu Investoren in der gesamten Europäischen Union



MedTech Inc. (CSE: MTEC) (Frankfurt: 3CM) ("Cannvas" oder das "Unternehmen"), ein führendes Business-Technoloy-Unternehmen im Bereich Cannabis, freut sich, seine Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel "3CM" bekannt zu geben. Die Frankfurter Wertpapierbörse ist eine bedeutende internationale Börse und rangiert gemessen am weltweiten Handelsvolumen an dritter Stelle hinter der New Yorker Börse und der NASDAQ. Die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ermöglicht Cannvas einen breiteren Zugang zu europäischen und anderen internationalen Investoren.



"Unsere Absicht besteht darin, weiterhin einen außergewöhnlichen Shareholder Value zu schaffen, und die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse verschafft uns einen wertvollen Zugang zum europäischen und breiteren globalen Investmentmarkt", sagte Shawn Moniz, Chief Executive Officer von Cannvas. "Die Notierung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für unser junges Unternehmen, da wir unseren technologischen Einfluss auf Deutschland und Europa sowie auf die ganze Welt ausdehnen wollen. Wir laden alle neuen Investoren ein, mehr über unser Unternehmen und über Cannvas.me zu erfahren, eine skalierbare und umfassende Lösung für die globale Cannabis-Community, die interaktive Tools und von Ärzten unterstützte Inhalte für alle Zielgruppen bietet, die mehr über die Gesundheitsfürsorge durch Cannabis erfahren möchten."



Die Frankfurter Wertpapierbörse hat mehr als 250 internationale Handelsinstitute und mehr als 4.500 Händler. Der Marktanteil der Frankfurter Wertpapierbörse am Wertpapierhandel in Deutschland beträgt über 90 % und repräsentiert einen großen Teil des europäischen Marktes. Direkt an die Frankfurter Wertpapierbörse angeschlossene Investoren repräsentieren 35 % des weltweiten Investmentkapitals. Eine Notierung in Frankfurt bietet für deutsche Investoren zudem einen Steuervorteil.



Informationen zu MedTech Inc.



Cannvas MedTech ist ein führendes Business-Technology-Unternehmen im Bereich Cannabis. Wir entwickeln und erstellen kundenorientierte Lösungen, die es unseren Partnern ermöglichen, die Macht der Daten zu nutzen, um ihre Kunden, die Branche und die wichtigsten Geschäftsfaktoren wirklich zu verstehen.



Pressekontakt: media@cannvasmedtech.com Anlegerbeziehungen: ir@cannvasmedtech.com +1-800-489-0116