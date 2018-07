Mainz (ots) - Woche 29/18 Donnerstag, 19.07.



Beginnzeitkorrekturen: 6.20 ZDFzoom Der wahre Preis für den perfekten Apfel Deutschland 2018



6.50 ZDFzoom Schweinerei im Schlachthof Das Geschäft mit dem Tod Deutschland 2018



7.20 ZDFzoom Der Wahnsinn mit dem Weizen Die Folgen unserer Agrarpolitik Deutschland 2018



7.50 plan b: Fair statt billig Mehr Geld für Bauern Deutschland 2017



8.20 Essen vom Fließband In der Brotfabrik



9.10 Cloned Food - Essen aus dem Labor Frankreich 2013



9.55 Street Food Burger, Burritos und ein dicker Braten USA/Mexiko/Peru/Argentinien 2016



10.40 So schmeckt die Zukunft Lebensmittel aus dem Labor



11.25 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Backwaren, Fruchtsäfte & Co. Deutschland 2018



12.10 Rotes Gold - Die Geheimnisse der Tomatenindustrie Frankreich 2018



12.55 ZDF.reportage Kreuzfahrt XXL Unterwegs auf dem größten Schiff der Welt Deutschland 2017



13.25 ZDF.reportage Kreuzfahrt XXL Freizeitstress in der Karibik Deutschland 2017



13.55 ZDFzeit Der große Bahn-Check Deutschland 2016



14.40 ZDF.reportage Deutschland XXL München - Bahnhof der Superlative Deutschland 2018



15.10 ZDF.reportage Deutschland XXL Frankfurt - Flughafen der Superlative Deutschland 2018 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



21.40 Deutschlands Sex-Industrie Das Milliardengeschäft mit der Prostitution



22.25 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017



23.10 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017



23.55 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017



0.35 heute journal



1.05 Terra X Mammuts - Stars der Eiszeit Deutschland 2014



1.50 Terra X Leben auf dem Vulkan Deutschland 2014



2.30 Die Entstehung der Erde Die Geburt von Hawaii



3.20 Die Entstehung der Erde Yosemite Nationalpark



4.05 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



