Berlin (ots) - Deutschlands führendes IT-Portal Golem.de startet das erste exklusive Informationsangebot für Aufsichts- und Verwaltungsräte im Bereich IT. Das IT-BOARD unterstützt die Verantwortlichen darin, ihre Kontrollfunktion kompetent zu erfüllen und auch als Sparringspartner für ihre Vorstände zu fungieren.



Digitalisierung ist seit Jahren ein wichtiger Motor der Wirtschaft, im internationalen Vergleich schneiden deutsche Unternehmen dennoch höchstens mittelmäßig ab. Golem.de macht das Thema daher zu seiner Mission: Das IT-Portal hat mit IT-BOARD das erste Produkt entwickelt, das Aufsichts- und Verwaltungsräten gezielt und kompakt die Informationen zu IT-Themen bereitstellt, die sie benötigen.



"Golem.de ist seit 20 Jahren bekannt für seine fundierte, kritische und gleichzeitig ausgewogene Berichterstattung. Damit passt es perfekt zu Aufsichts- und Verwaltungsräten, die ebenfalls prüfend Risiken und Chancen abwägen", sagt Golem.de-Chefredakteur Benjamin Sterbenz. "Das IT-BOARD liefert ihnen das Hintergrundwissen, das sie benötigen, um die Relevanz eines Themas beurteilen zu können." Unser Motto: Klartext statt Buzzwords.



Die brandneue zweite Ausgabe des IT-BOARD mit dem Titel "Raus aus der Abhängigkeitsfalle" erklärt verständlich und auf den Punkt gebracht, wie Unternehmen sich vor der Abhängigkeit von Softwareanbietern schützen können. Sie wird am 19. Juli 2018 verschickt. Interessierte können sich kostenlos hier anmelden: https://itboard.golem.de/ Die erste Ausgabe erschien im Mai zum Thema "Blockchain beyond Bitcoin. Chancen und Risiken einer gehypten Technik", sie ist hier zu nachzulesen: https://itboard.golem.de/nl-no1.html



Die Resonanz bei der Zielgruppe ist positiv. Rolf Hagemann, professioneller Beirat und Aufsichtsrat, sagt dazu: "Das IT-Power-Briefing bietet genau die richtige Darstellungsebene für Aufsichtsräte: klare Beschreibung, kein Fachchinesisch und gute Anwendungsfälle!"



Der Bezug des IT-BOARD ist kostenlos, Feedback zur Ausgestaltung ist ausdrücklich erwünscht. Die nächste Ausgabe erscheint im September.



Golem.de ist im deutschsprachigen Raum führend bei qualitativ hochwertiger Berichterstattung zu IT- und Technik-Themen und hat monatlich ca. 2,6 Millionen Leser. Entscheider informieren sich hier seit 1997 über die aktuellen Trends. Die Golem Media GmbH ist eine Tochter der Computec Media Group.



Pressekontakt: Andrea Pawlowski, Golem Media GmbH E-Mail: apa@golem.de Telefon: +49 30 62 90 11 11 00