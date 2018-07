Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwochnachmittag etwas höher tendiert. In allen beobachteten Laufzeitbereichen österreichischer Staatsanleihen gab es Kurszuwächse zu sehen. Eine freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten belastet die Anleihenkurse zur Wochenmitte nicht merklich. Der schwelende Handelskonflikt ...

