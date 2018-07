Im europäischen Luftverkehr gab es zuletzt einige Probleme. Viele Fluggäste sind genervt von häufigen Verspätungen. Der Luftfahrtverband bestätigt nun, dass sich diese in diesem Jahr mehr als verdoppelt haben.

Die Verspätungen im europäischen Luftverkehr haben sich nach Angaben des Luftfahrtverbandes IATA in diesem Jahr mehr als verdoppelt. In der ersten Jahreshälfte seien die Flugzeuge pro Tag um 47.000 Minuten verspätet gewesen, ein Plus von 133 ...

