Bonn (ots) - Es ist das größte und bekannteste Museum der Welt, jährlich besuchen mehr als acht Millionen Besucher Mona Lisa und all ihre bekannten und unbekannten Mitbewohner.



Was aber passiert, wenn im Louvre das Licht ausgeht, wenn sich die fast 40.000 Kunstwerke den Blicken der Besucher entziehen? Wir hatten die seltene Gelegenheit hinter die Kulissen des ehemaligen Königsschlosses zu schauen, durften geheime Gänge und Balkone entdecken, waren dabei, als Bilder auf Reisen gingen, als weltberühmte Skulpturen plötzlich hüllenlos dastanden.



