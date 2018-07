Alphabet (WKN:A14Y6H) (WKN:A14Y6F), am besten bekannt für Google Search, hat seit dem letzten Quartalsbericht an Schwung gewonnen und ist um 9 % gestiegen und hat damit die Performance des breiteren Marktes von 4,6 %, repräsentiert durch den S&P 500, fast verdoppelt. Die Investoren werden die Zahlen im Auge behalten, wenn das Unternehmen am Montag, den 23. Juli, nach Börsenschluss, die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2018 bekannt geben wird. Werfen wir einen Blick auf die Entwicklung von Alphabet im letzten Quartal und schauen wir uns einige Kennzahlen an, die die Investoren im Quartalsbericht des Unternehmens beobachten werden. Ein Blick zurück Im Bericht ...

