Hannover (www.aktiencheck.de) - Die psychologisch wichtige Marke von 1,17 USD pro EUR ist wieder in den Fokus der Marktteilnehmer gerückt, so die Analysten der NORD LB. Das FX-Segment beobachte die Geldpolitik der FED natürlich weiterhin sehr genau. Die jüngst in den USA gemeldeten Inflationszahlen hätten den Handlungsdruck auf das FOMC eher nicht erhöht. ...

