Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) kooperieren in Zukunft stärker für mehr Cyber-Sicherheit. Den Handwerkskammern soll es leichter fallen, das IT-Sicherheitskonzept nach dem vom BSI entwickelten IT-Grundschutz individuell anzupassen. Dazu trafen sich am 27. März dieses Jahres Vertreterinnen und Vertreter beider Institutionen zu einem Workshop beim ZDH in Berlin.

Chefsache IT-Sicherheit

Bei dem Treffen ging es darum, den IT-Grundschutz des BSIs näher zu vermitteln. Dieser bietet mittlerweile sehr umfangreiche, konkret umsetzbare Sicherheitsmaßnahmen, die an verschiedenartigen und verschieden großen Unternehmen anzuwenden sind. Die Rede ist von sogenannten IT-Grundschutz-Profilen. Genaugenommen versteht man darunter Muster-Sicherheitskonzepte, die für Unternehmen mit entsprechenden Rahmenbedingungen entwickelt wurden. Anhand der »Schablone« soll die Informationssicherheit im eigenen Unternehmen effektiv verbessert werden.

Der ZDH ist seit Oktober 2017 aktives Mitglied der »Allianz für Cyber-Sicherheit« (ACS). Seit 2018 gehören über 2600 Betriebe und Institutionen zu den Mitgliedern. Täglich kommen neue Teilnehmer dazu. ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer empfiehlt allen Handwerksbetrieben, das Thema IT-Sicherheit zur Chefsache zu machen (Pressemitteilung vom 23.4.2018; https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/).

Diese Worte sind nicht nur so dahingesagt, sondern bilden einen wichtigen Bestandteil, um Cyber-Kriminalität im Unternehmen entgegenzutreten. Es ist nicht damit getan, einen Sicherheitsexperten dafür zu beauftragen und dann die Hände in den Schoß zu legen. Ganz im Gegenteil sind organisatorische Veränderungen für die effektive Umsetzung von IT-Sicherheitsmaßnahmen notwendig, Die Unternehmensstrukturen müssen danach ausgerichtet werden. Ein einzelner Arbeitnehmer ist nicht imstande, diesen Beitrag zu leisten. Die Cyber-Sicherheit wird möglicherweise - genauso wie es die Arbeitssicherheit heute schon ist - ein fester Bestandteil im Umfeld eines wirtschaftenden Handwerkbetriebs einnehmen.

Die Bedeutung von E-Mail-Konten

Der Zugang zum E-Mail-Konto ist ein wichtiger Baustein für die Sicherheit des Anwenders im Internet. Über E-Mails lassen sich nicht nur Nachrichten austauschen, sondern es lassen sich Personen darüber authentifizieren. Das Konto nimmt einen ähnlichen Stellenwert ein wie ein fester Wohnsitz. Wer keinen hat, kann nur schwer am täglichen Leben teilhaben. Er besitzt damit auch keinen Festnetzanschluss und kann ebenfalls über den Postweg schwer erreicht werden. Er wird Mühe haben, unter diesen Umständen einen festen Arbeitgeber zu finden.

Sobald Sie einen Internetdienstanbieter (wie www.amazon.de oder www.arcor.de) nutzen möchten, benötigen Sie für die Registrierung des Kontos eine E-Mail-Adresse. Darüber können zukünftige Geschäftsprozesse abgehandelt werden. Es ist eine Form der Authentifizierung. Mit dem nachfolgenden Link in der Rückmail bestätigen Sie die Gültigkeit Ihres E-Mail-Kontos. Die E-Mail nimmt an dieser Stelle eine ähnliche Rolle ein wie die Firmen- bzw. Wohnadresse ein. Ohne Wohnort keine Geschäftstätigkeit, ohne E-Mail-Adresse, kein E-Commerce. Der Screenshot (Bild 27) zeigt die Konto-Registrierung bei Amazon. Das E-Mail-Postfach ist der zentrale Kommunikationspunkt. Für die Abwicklung von Geschäftsprozessen ...

