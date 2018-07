Der schweizer Pharmakonzern steht in Kontakt mit den US-Gesundheitsbehörden. Im Gegensatz zum Konkurrenten Pfizer bekam es aber keinen Anruf von Trump.

Novartis scheut den Konflikt mit US-Präsident Donald Trump und nimmt vorerst Abstand von weiteren Preiserhöhungen auf dem weltgrößten Pharmamarkt. "In dem sich aktuell politisch schnell verändernden Umfeld in den USA erachten wir es als klug, die Preise dieses Jahr nicht mehr zu erhöhen", sagte Firmenchef Vas Narasimhan am Mittwoch. Novartis setze auf ein "konstruktives Vorgehen".

Der Schweizer Konzern ist damit nicht allein. Der Rivale Pfizer hatte jüngst höhere Preise für Medikamente auf Druck der US-Regierung wieder zurückgenommen. Novartis dürfte den Verzicht auf potentielle Zusatzeinnahmen in den USA verkraften können: Die Schweizer sind nach einem Wachstumsschub durch neue Medikamente im Frühjahr auf Kurs zu ihren Gewinnzielen für das laufende Jahr. Die Umsatzprognose könnte sogar noch angehoben werden, stellte Finanzchef Harry Kirsch in Aussicht.

Die USA sind der mit Abstand wichtigste Markt für die Pharmaindustrie - sie erzielt dort 40 Prozent ihrer Umsätze. Die Unternehmen verdienen dort überdurchschnittlich gut, weil ihnen bei den Medikamentenpreisen bislang kaum Grenzen gesetzt waren. Das war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...