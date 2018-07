Wie der Teufel das Weihwasser meiden Top-Fondsmanager Investments in europäische Aktien. Die Stimmung war lange Zeit nicht mehr so schlecht. Nur noch zwölf Prozent von 231 Fondsmanagern, die zusammen 663 Milliarden US-Dollar (571 Milliarden Euro) an Kundengeldern verwalten, setzen auf den europäischen Aktienmarkt. Vor einem Jahr waren weitaus mehr Großanleger hinter Anteilscheinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...