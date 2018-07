Die australische Hochtief - -Tochter Cimic hat im ersten Halbjahr mehr Gewinn eingefahren. Im Vergleich zur Vorjahresperiode legte das Ergebnis unter dem Strich um 12 Prozent auf 363 Millionen australische Dollar (230 Mio Euro) zu, wie Cimic am Mittwoch mitteilte. Dabei halfen neben einer guten Auftragslage auch Kosteneinsparungen. Der Umsatz legte im Berichtszeitraum um 11 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar zu.

Vom Gewinnzuwachs sollen auch die Aktionäre profitieren. Das Unternehmen will für die erste Jahreshälfte 70 Cent je Aktie Dividende zahlen, was einem Plus von 17 Prozent entspricht. Hauptprofiteur ist dabei die Konzernmutter Hochtief, die wiederum mehrheitlich zum spanischen Infrastrukturkonzern ACS gehört.

Für das Gesamtjahr peilt Cimic einen Gewinn von 720 bis 780 Millionen Dollar an./she/he

ISIN DE0006070006 ES0167050915

