Osnabrück (ots) - Studie über Rassismus: Zentralrat der Muslime warnt vor Gefahr im Internet



Vorsitzender Mazyek: Das geht uns alle an



Osnabrück. Mit Blick auf die Studie der Technischen Universität Berlin zu Judenhass im digitalen Zeitalter hat der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, auf ähnliche Entwicklungen bei antisemitischem und antimuslimischem Rassismus verwiesen. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) sagte Mazyek: "Aus der Forschung über den antimuslimischen Rassismus wissen wir, dass Gewalt nicht im Netz bleibt, sondern sich den Weg in die analoge Welt bahnt. Und schließlich switcht es dann von der verbalen in die physische Gewalt um."



Nach Ansicht von Mazyek wird die Gefahr von Hass und Gewalt im Netz oft unterschätzt, aber von politischen Parteien - vor allem den Rechten - für ihre Zwecke instrumentalisiert: "Populisten und Extremisten jeglicher Couleur nutzen dies schon lange besonders stark für sich aus." Mazyek fügte hinzu, dass Rassismus alle angehe: "Das verlockende, aber brutal falsche Gefühl, ach das betrifft doch nur die Juden und Muslime, muss endlich weichen in: Es geht uns alle verdammt noch mal an und wenn wir nicht endlich unseren Hintern in Bewegung setzen, ist es zu spät."



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207