Berlin (ots) - Die Meelogic Consulting AG, Softwarespezialist für das Internet der Dinge, bündelt ihre kreative Energie und eröffnet ein digitales Innovationslabor.



"Meelabs inspiriert und begleitet mit maßgeschneiderten Angeboten Start-ups und innovative Unternehmen. Wir unterstützen die Überführung visionärer Ideen in die Praxis. Dafür bündeln wir die kreative Energie unserer Mitarbeiter innerhalb der Meelogic-Familie.", so Ayana Alemu, CEO der Meelogic Consulting AG.



Ebenso wie für Meelogic stehen für Meelabs Qualität und Verlässlichkeit an erster Stelle. Agile Vorgehensweisen und exzellente Technologie-Kompetenz bilden den Grundstein für die Verwirklichung innovativer Projekte. Das Portfolio reicht von technischen Machbarkeitsstudien über die Erstellung von Showcases bis zur Umsetzung von Prototypen und MVPs. Inhaltlich liegt der Fokus u.a. auf Cloud-Anwendungen, Big Data, Blockchain, dem Einsatz selbstlernender Maschinen, Industrie 4.0 und natürlich dem Internet der Dinge.



"Unser Ziel ist es, unsere Kunden dabei zu begleiten, ihre innovativen Projekte im Zeitalter der digitalen Transformation umzusetzen. Dahinter steht unter anderem die Innovationsmethode Design Thinking. Dafür stehen wir ihnen mit unserer fachlichen Expertise zur Seite und sehen Meelabs als idealen Raum für Innovation und Kreativität - als Ort, an dem die Zukunft entsteht.", erklärt Tomasz Fidecki, Leiter des polnischen Teils von Meelabs.



ÜBER MEELOGIC



Die Meelogic Consulting AG entwickelt IT-Lösungen für eine mobile und vernetzte Welt, basierend auf einem tiefen Verständnis für Technologien und Märkte im digitalen Zeitalter.



2011 wurde von erfahrenen IT-Profis der Grundstein in Berlin gelegt. Mit weiteren Standorten in Szczecin (Polen), Köln, Stuttgart und Bydgoszcz (Polen) arbeitet Meelogic heute mit internationalen Teams für namhafte Kunden in den Branchen Automotive, Medizintechnik, Medien, Transport, Energie, Telekommunikation, Informationstechnologie, Logistik und E-Commerce.



Meelogic verbindet agile Start-up-Kultur mit langjähriger Beratungskompetenz, exzellentem Entwickler-Know-how und hoher Verlässlichkeit.



OTS: Meelogic Consulting AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114108 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114108.rss2



Pressekontakt: Meelogic Consulting AG Solveig Bier Marketing & Presse Stralauer Allee 2c D-10245 Berlin Telefon: +49 30 400 419 34 E-Mail: presse@meelogic.com Internet: www.meelogic.com