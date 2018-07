Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch deutlich im Plus geschlossen, wobei der Leitindex SMI im Handelsverlauf auch die zuletzt im Mai erreichte Marke von 8'900 Punkten überschritt. Für Auftrieb sorgte vor allem das Schwergewicht Novartis nach starken Quartalszahlen des Pharmakonzerns. Generell würden die bisher meist überzeugenden Zwischenberichte wie auch positive Nachrichten aus der Wirtschaft für gute Stimmung im Börsenhandel sorgen, so ein Marktanalyst.

Weiterhin wirkten auch die Aussagen des US-Notenbankchefs Powell vom Dienstag zum guten Gang der US-Wirtschaft nach. Die Investoren vertrauten zudem darauf, dass die angekündigten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed "schrittweise und ohne Hast" durchgeführt würden, hiess es. Am späteren Mittwochabend dürfte auch noch das "Beige Book", also der Konjunkturbericht des Fed, auf einiges Interesse stossen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 1,29 Prozent im Plus auf 8'938,62 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,95 Prozent auf 1'469,18 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,10 Prozent auf 10'685,24 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notierten zum Handelsschluss 22 im Plus, sechs im Minus und zwei unverändert.

Ein guter Teil des SMI-Zuwachses war auf die starken Novartis-Titel (+3,2%) zurückzuführen. ...

