Mainz (ots) - Donnerstag, 19. Juli 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Rick Kavanian, Schauspieler und Comedian



Sprache in der Politik - Wie Worte unser Denken bestimmen Unfreiwillig Single sein - Wie gehen Betroffene damit um? Hitze im Auto - Eine oft unterschätzte Gefahr







Donnerstag, 19. Juli 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Plage Staudenknöterich - Schwierige Bekämpfung Zeckenalarm - Vorsorge und Behandlung Expedition Deutschland: Hamburg - Stadtjäger im Botanischen Garten







Donnerstag, 19. Juli 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Dramatischer Sportunfall - Ein Familienvater gibt nicht auf







Donnerstag, 19. Juli 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Otto Waalkes: Spaßvogel der Nation - Geburtstagsshow am Sonntag im ZDF Prinz George: Süße 5 Jahre alt - Er feiert am Sonntag Geburtstag Promis im Sommerurlaub - Sie posten fleißig Fotos im Internet







