FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich im Plus hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel verabschiedet. Nach seinem Ausbruch über die 12.600er-Marke am Vortag legte der DAX um weitere 0,8 Prozent zu auf 12.766 Punkte. Nun bremst den Index die vielbeachtete 200-Tagelinie bei 12.778 Punkten. Sollte es mit den europaweit guten Quartalsdaten weitergehen, rechnen Händler bis zum Ende der Handelswoche mit einem Anlauf auf die 13.000er-Marke.

Anleger hoffen darauf, dass mit guten Zahlen von SAP am Donnerstag auch der zweite DAX-Konzern nach der Deutschen Bank positiv überrascht. SAP kletterten in Vorfreude um 0,8 Prozent, die Aktien der Deutschen Bank legten weitere 1,8 Prozent zu.

Lufthansa sprangen um 4,2 Prozent dank guter Zahlen von US-Airline United Continental und Easyjet aus Großbritannien. Beide Fluglinien erhöhten daneben auch noch die Prognosen. Dazu gesellte sich ein neuerlicher Rückgang der Ölpreise.

Versorger profitieren von starken Vorgaben aus Österreich

Die Versorger Eon und RWE gewannen 0,8 und 0,5 Prozent. Hier trieben starke Zahlen von Verbund aus Wien und Analystenkommentare. So ist man bei Berenberg optimistisch für die Branche und rechnet mit steigenden Strompreisen.

Evonik stiegen um weitere 1,6 Prozent, nachdem das Unternehmen am Vortag die Prognose erhöht hatte. Im DAX legten darauf auch Covestro weiter zu um 2,8 Prozent. Dass es in der Spezialchemie europaweit rund läuft, unterstrichen auch die Zahlen von Akzo Nobel aus den Niederlanden.

Rund läuft es auch bei den Chip-Werten: Dank einer Rally von über 8 Prozent bei Chip-Ausrüster ASML nach einem deutlichen Umsatzsprung stiegen auch Infineon im DAX um 3,1 Prozent.

Continental verbesserten sich um 0,4 Prozent mit der Ankündigung, nun die bereits angedachte Aufspaltung durchzuführen. Der Autozulieferer will sich in die drei Bereiche "Rubber", "Powertrain" und "Automotive" zerlegen. Powertrain könne möglicherweise schon ab 2019 börsennotiert sein.

Software AG im TecDAX rutschten dagegen um 6 Prozent ab nach stark kritisierten Quartalszahlen. Die Darmstädter verdienten zwar deutlich mehr als erwartet. Allerdings beklagten sich die Analysten von JP Morgan über UBS bis Warburg darüber, dass diese Gewinnüberraschung aus alten Geschäftsbereichen gespeist worden sei, während das Wachstum in der zukunftsträchtigeren IoT-Sparte deutlich die Erwartungen verfehlt habe.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 90,0 (Vortag: 94,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,38 (Vortag: 3,31) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner, vier -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.765,94 +0,82% -1,17% DAX-Future 12.749,50 +0,68% -2,07% XDAX 12.760,65 +0,43% -0,78% MDAX 26.893,23 +0,79% +2,64% TecDAX 2.877,15 +0,89% +13,76% SDAX 12.321,83 +0,64% +3,66% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,91 14 ===

July 18, 2018 11:51 ET (15:51 GMT)

