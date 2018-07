Nachdem am Montag ein Infrastruktur-Fonds der US-Bank Morgan Stanley seinen Anteil an VTG auf 49 Prozent ausgebaut hatte, will auch die Joachim-Herz-Stiftung ihre Beteiligung um fünf Prozentpunkte aufstocken.

Die hinter dem Kosmetikhersteller Beiersdorf stehende Joachim-Herz-Stiftung erhöht ihren Anteil am Schienenlogistik-Konzern VTG. Die wie VTG und Beiersdorf in Hamburg ansässige Stiftung teilte am Mittwoch mit, ihre Beteiligung an dem Vermieter von Güterwaggons um fünf Prozentpunkte auf 15 Prozent aufzustocken. ...

