Norsk Titanium (Norsk), der weltweit erste von der FAA zugelassene Anbieter von additiv gefertigten Titanstrukturbauteilen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, hat erneut einen wichtigen Meilenstein für die qualifizierte Produktion bekanntgegeben. Das Entwicklungs- und Qualifikationszentrum Plattsburgh von Norsk (Plattsburgh Development and Qualification Center, PDQC) wurde offiziell in die Liste der zugelassenen Lieferanten von Spirit AeroSystems (Spirit AeroSystems Approved Suppliers List, ASL) aufgenommen, da für dieses Jahr der Beginn der qualifizierten Produktion erwartet wird. In Verbindung mit den aktuellen Mitteilungen, dass das PDQC in die Liste der zugelassenen Produzenten (Qualified Producer's List, QPL) von Boeing aufgenommen wird, und der Zertifizierung nach AS9100D trägt diese neue Qualifikation entscheidend dazu bei, dass die Verfügbarkeit von Norsks disruptiver Technologie auf dem Luft- und Raumfahrtmarkt vorangebracht wird. Spirit AeroSystems ist der größte unabhängige Hersteller von Flugzeugkomponenten der Welt.

"Diese signifikanten Erfolge wurden möglich durch die Weitsicht und das Engagement des Bundesstaates New York und von Empire State Development zugunsten von Norsk. Wir sind äußerst stolz auf unsere Qualitäts- und Einsatzteams im PDQC und wissen das fortgesetzte Vertrauen in Norsk zu schätzen, das uns unsere Kunden durch die Gewährung dieser Qualifikationen entgegengebracht haben", sagte Tamara Morytko, Chief Operating Officer von Norsk.

Das PDQC, in dem sich derzeit neun proprietäre Rapid Plasma Deposition (RPD)-Titandruck-Maschinen von Norsk befinden, ist das Ergebnis der Partnerschaft zwischen Norsk und dem Bundesstaat New York sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung der RPD-Technologie durch Norsk, die ihren Ursprung in Norwegen hat. Das norwegische Werk von Norsk, das Engineering and Technology Center, betreibt weiterhin qualifizierte und zugelassene RPD-Maschinen. Das PDQC wird Flugzeugkomponenten für Boeing, Spirit und andere Flugzeugbauer produzieren.

"Norsk ist weiterhin eindeutig auf dem Weg nach vorne und verändert die Zukunft der Fertigung in der Luft- und Raumfahrtbranche. Die Bedeutung von Plattsburgh, New York, als neues weltweites Zentrum für Transportausrüstung und Luft- und Raumfahrtproduktion wird damit gefestigt", erklärt Garry Douglas, President und CEO der North Country Chamber of Commerce. "Wir freuen uns, dass wir zusammen mit unseren Partnern bei Norsk wieder in Farnborough sind und hier die spannende Geschichte erzählen können, die sich in Plattsburgh abspielt. Weiter und höher!"

Während der Titan-3D-Druck im Lauf der Zeit gewachsen ist, hat Norsk die bahnbrechende Technologie entwickelt, mit der ein neuer Quantensprung möglich wird. Beim proprietären RPD-Verfahren von Norsk wird Titandraht mit Plasmabrennern zur Fertigung von Titanstrukturbauteilen in industriellem Maßstab verwendet. RPD hat bewiesen, dass das Verfahren sich für die Herstellung großer struktureller Teile mit einem Gewicht von mehr als 100 lbs eignet. RPD ist zudem 50 bis 100 Mal schneller als pulverbasierte Systeme und verbraucht 25-50 weniger Titan als die sonst üblichen Schmiedeverfahren. Diese Technologie eignet sich für die Luft- und Raumfahrt, den Fahrzeugbau, die Öl- und Gasbranche und den Schiffbau.

Norsk Titanium wird seine RPD-Technologie vom 16. bis 20. Juli auf der demnächst stattfindenden Farnborough International Airshow 2018 in Halle 4 an Stand 41430 präsentieren. Weitere Informationen finden Sie unter norsktitanium.com.

Norsk Titanium AS ist der weltweit führende Zulieferer der Luft- und Raumfahrtfahrtindustrie von additiv gefertigten Titanstrukturbauteilen. Das Unternehmen hebt sich in der Luft- und Raumfahrtfahrtindustrie durch seinen patentierten Rapid Plasma Deposition (RPD)-Prozess ab, bei dem Titandraht in komplexe Bauteile verwandelt wird, die für strukturelle und sicherheitskritische Anwendungen geeignet sind. Norsk Titanium ist ein Tier-1-Zulieferer für Boeing und engagiert sich für kostensparende Flugzeugkomponenten und Düsentriebwerke für die besten Flugzeughersteller der Welt. Mit der RPD-Technologie von Norsk können die weltweit ersten von der FAA zugelassenen Titanstrukturbauteile in 3D-Druck geliefert werden. Die Folge sind wesentliche Einsparungen bei Lieferzeiten und Kosten für Kunden in den Bereichen Luftfahrt, Wehrtechnik und Gewerbe. www.norsktitanium.com

