Lufthansa und Infineon führen DAX an - Anleger in Sommerlaune

Beim DAX scheint der Knoten geplatzt zu sein. Nach langen Tagen der Lethargie trieben Anleger das deutsche Börsenbarometer am Mittwoch mit Schwung weiter in Richtung 13.000 Punkte.

Das war heute los. Nachdem am Dienstagabend bereits der DAX auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur weiteren Geldpolitik der Fed und zur Stärke der US-Wirtschaft mit deutlichen Zugewinnen reagiert hatte, setzte sich dieser Trend zur Wochenmitte fort. Positive Impulse kamen zudem von der Berichtssaison, die in dieser Woche auch in Deutschland Fahrt aufnimmt. Die diffusen Aussagen von US-Präsident Trump zur Rolle Russlands bei seiner Wahl wurden am Markt wenig beachtet.

Das waren die Tops & Flops. An die Spitze des DAX flog heute die Aktie der Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Auslöser für Kursgewinne von zeitweise mehr als 4 Prozent waren die Zahlen des US-Konkurrenten United Continental (WKN: A1C6TV / ISIN: US9100471096). Die US-Airline hatte nach einem starken zweiten Quartal den eigenen Ausblick angehoben.

Den vollständigen Artikel lesen ...