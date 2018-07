Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.485,08 +0,80% -0,54% Stoxx50 3.100,91 +0,77% -2,42% DAX 12.765,94 +0,82% -1,17% FTSE 7.679,35 +0,70% -1,14% CAC 5.447,44 +0,46% +2,54% DJIA 25.210,65 +0,36% +1,99% S&P-500 2.814,73 +0,18% +5,28% Nasdaq-Comp. 7.843,99 -0,14% +13,63% Nasdaq-100 7.383,72 -0,27% +15,44% Nikkei-225 22.794,19 +0,43% +0,13% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,93 +16

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,31 68,08 +0,3% 0,23 +15,0% Brent/ICE 72,55 72,16 +0,5% 0,39 +12,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,80 1.226,20 +0,0% +0,60 -5,8% Silber (Spot) 15,53 15,57 -0,3% -0,04 -8,3% Platin (Spot) 814,30 817,00 -0,3% -2,70 -12,4% Kupfer-Future 2,74 2,74 +0,0% +0,00 -17,7%

Der festere Dollar bremst tendenziell die Rohstoffmärkte. Die Ölpreise haben sich aber von Verlusten erholt. Zwar haben die wöchentlichen US-Rohölbestände einen starken Aufbau ausgewiesen, doch war dies nach dem Bericht des Branchenverbands API vom Dienstag erwartet worden. Zudem sind die Benzinvorräte gesunken.

Auch Gold leidet unter dem festeren Dollar. Beobachter sehen den Goldpreis erstmals seit Ende 2016 in Korrektur-Territorium rutschen. Neben dem festeren Dollar trage auch die übergeordnet positive Stimmung am Aktienmarkt dazu bei, dass "sichere Häfen" wie Gold derzeit nicht gefragt seien, sagt Fawad Razaqzada, Technischer Analyst bei Forex.com.

FINANZMARKT USA

Die US-Börsen präsentieren sich angesichts positiver internationaler Vorgaben am Mittwochmittag mit kleinen Gewinnen. Vom Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses gehen keine Impulse aus. Powell bekräftigte dort - wie am Vortag vor dem Bankenausschuss des Senats - die Absicht seines Hauses, die Zinsen schrittweise anzuheben. An Konjunkturdaten wurden vor der Startglocke Daten zur Baukonjunktur veröffentlicht. Demnach gingen die Baubeginne im Juni überraschend drastisch zurück. Die Baugenehmigungen stiegen jedoch im erwarteten Rahmen. Nun warten die Akteure auf das Beige Book der US-Notenbank um 20.00 Uhr MESZ. Nebenbei geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Geschäftszahlen von - unter anderem - Morgan Stanley und Abbott Laboratories. Wie zuvor Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan und die Citigroup hat auch Morgan Stanley die Erwartungen übertroffen; die Aktie steigt um 2,7 Prozent. Auch der Pharmahersteller Abbott (+3 Prozent) hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Überdies erhöhte Abbott die Jahresgewinnprognose. Gute Zahlen und eine Prognoseanhebung gab es auch von der Fluggesellschaft United Continental, was der Aktie zu einem Plus von 7,9 Prozent verhilft. Boeing gewinnen 1,1 Prozent, nachdem das Weiße Haus für 3,9 Milliarden Dollar zwei neue Air-Force-One-Maschinen bei Boeing bestellt hat. Die Aktien von Alphabet zeigen sich kaum beeindruckt von einer rekordhohen EU-Kartellstrafe. Der Kurs gibt um 0,1 Prozent nach.

Am Anleihemarkt zeigen sich die Notierungen kaum verändert. Die Zehnjahresrendite steht bei 2,86 Prozent. Vom Auftritt des US-Notenbankchefs vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen gingen keine Impulse aus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/American Express Co, Ergebnis 2Q

22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Creditshelf AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Überwiegend gute Quartalszahlen halfen den europäischen Aktienmärkten am Mittwoch ins Plus. Unter anderem überzeugte der österreichische Versorger Verbund (+5,4 Prozent) mit seinen Zahlen. Daraufhin gewannen auch E.on und RWE 0,8 und 0,5 Prozent. Lufthansa stiegen um 4,2 Prozent dank guter Zahlen von US-Airline United Continental und Easyjet aus Großbritannien. Easyjet rückten um um 2,1 Prozent vor. Akzo Nobel verteuerten sich nach Vorlage guter Zahlen um 4,4 Prozent. Die Aktie von ASML sprang um 8,1 Prozent, nachdem der Ausrüster für die Chipindustrie im zweiten Quartal den Umsatz gegenüber dem Vorquartal um ein Fünftel gesteigert hatte. Im Sog von ASML zogen Infineon um 3,1 Prozent an. Nach guten Quartalszahlen ging es für Spielsoftware-Hersteller Ubisoft um 4,0 Prozent nach oben. Novartis stiegen um 3,1 Prozent. Positiv bewerteten die Analysten von Berenberg den Umsatz im zweiten Quartal, der 2 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen sei. Das schwedische Telekommunikationsunternehmen Tele2 (+13,4 Prozent) verbuchte im zweiten Quartal einen Gewinnsprung von 59 Prozent. Entsprechend wurde auch die Prognose erhöht. Gewinnmitnahmen drückten Uhrenhersteller Swatch um 0,4 Prozent nach unten. Die Geschäftszahlen lägen aber knapp oberhalb der Schätzungen und bestätigten den Trend steigender Marktanteile, urteilten dazu die Analysten von Vontobel. Für Software AG ging es um 6 Prozent abwärts. Das Darmstädter Unternehmen verdiente zwar deutlich mehr als erwartet, jedoch bemängelten Analysten die Qualität der Zusammensetzung des Gewinns.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.46 Uhr Di, 18.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1654 -0,04% 1,1638 1,1663 -3,0% EUR/JPY 131,42 -0,16% 131,49 131,59 -2,8% EUR/CHF 1,1641 -0,17% 1,1661 1,1653 -0,6% EUR/GBP 0,8924 +0,37% 0,8885 1,1279 +0,4% USD/JPY 112,77 -0,12% 112,99 112,82 +0,1% GBP/USD 1,3059 -0,42% 1,3096 1,3156 -3,4% Bitcoin BTC/USD 7.431,48 +1,1% 7.436,02 6.768,95 -45,6%

Der Dollar profitierte zunächst erneut von den optimistischen Aussagen des Fed-Chefs zur US-Wirtschaft. Der Euro fiel im Gegenzug auf 1,1602 Dollar, nachdem er am Mittwoch in der Spitze noch 1,1745 Dollar gekostet hatte. Nach dem Ende des europäisch dominierten Handels erholt sich der Euro auf 1,1650 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach der überwiegend schwächeren Tendenz an den beiden ersten Handelstagen der Börsenwoche haben die Aktienindizes an den ostasiatischen Märkten am Mittwoch zumeist etwas zugelegt. Sie folgten damit den positiven Vorgaben der Wall Street. Rückenwind kam auch vom festeren Dollar, wodurch sich die Wettbewerbsfähigkeit von stark exportorientierten Unternehmen der Region verbessert. Stimmungsaufhellend dürfte darüber hinaus vor allem in Japan das zwischen der EU und Japan beschlossene Freihandelsabkommen Jefta gewirkt haben. Zugleich wurde es um den Handelskonflikt zwischen den USA und China zumindest etwas ruhiger, wenngleich er weiter schwelt. In Sydney verbuchte Schwergewicht BHP Billiton ein Plus von 3,3 Prozent, nachdem das Unternehmen überzeugende Produktionsdaten vorgelegt hatte. In Tokio gaben Japan Tobacco um 3,6 Prozent nach. Hintergrund war laut Marktteilnehmern eine anstehende Parlamentsabstimmung über mögliche Rauchverbote in einigen Restaurants. Um rund 4 Prozent erholt zeigten sich im Hongkonger Späthandel Xiaomi. Sie hatten zuletzt unter Unstimmigkeiten darüber gelitten, ob über die Handelsverbindung (Stock Connect) zwischen den chinesischen Festlandbörsen und Hongkong auch in Hongkong notierte Aktien mit Sonderstimmrechten erworben werden können. Laut einem Bericht des Wall Street Journals arbeiten die Börsen nun an einem System, das dieses ermöglichen soll. Sunny Optical erholten sich nur leicht um 0,5 Prozent vom 6,8-prozentigen Minus am Vortag. Der Hersteller von Linsen für Smartphones wurde Opfer einer Attacke sogenannter Short-Seller. GMT Research wirft dem Unternehmen eine betrügerische Bilanzführung vor.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Conti beschließt umfassende Neuordnung mit Holding-Struktur

Continental hat eine umfassende Neuordnung der Konzernstruktur beschlossen, bei der auch Teile des Geschäftsbereichs Powertrain an die Börse gebracht werden sollen. Unter der Holding Continental Group soll das Geschäft ab 2020 in die drei Bereiche Rubber, Automotive und Powertrain gegliedert werden. Teile der Antriebssparte könnte der DAX-Konzern schon im kommenden Jahr an die Börse bringen. Das Reifengeschäft soll im Konzern bleiben.

BMWi: Regierung will Thyssenkrupp als integrierten Industriekonzern erhalten

Die Bundesregierung hat den Erhalt von Thyssenkrupp als integrierten Konzern gefordert und alle Beteiligten in dem Zusammenhang aufgerufen, auf dieses Ziel hinzuarbeiten.

Viva Aerobus bestellt weitere 41 Airbus-Maschinen

Mexikos Billigfluglinie Viva Aerobus hat bei Airbus weitere 25 Flugzeuge des Typs A321neo und 16 Flugzeuge, die von A320neo auf A321neo umgerüstet wurden, bestellt, teilte der Flugzeughersteller anlässlich der Farnborough Airshow mit. Damit hat Viva Aerobus insgesamt 80 Maschinen der A320-Familie bestellt. Viva Aerobus wird die Triebwerke zu einem späteren Zeitpunkt auswählen. Der Listenpreis des A321neo beträgt laut Airbus in diesem Jahr 129,5 Millionen US-Dollar.

Chinesen senken Annahmequote bei Grammer-Offerte deutlich

