Cameco hat zuletzt etwas an Boden eingebüßt. Dennoch sieht es für die Aktie nach einem Minus von 11 % in einem Monat noch immer relativ gut aus. Gerade Charttechniker sind weiterhin optimistisch, insofern sich der Wert derzeit in einem nichtsdestotrotz stabilen charttechnischen Aufwärtstrend befindet. Konkret: Derzeit verharrt die Aktie weiterhin in einem relativen Wartemodus im laufenden Trend. Der bisherige Hochpunkt von 10,41 Euro vom 15. Juni könnte demnach schon bald wieder avisiert werden, ... (Moritz von Betzenstein)

