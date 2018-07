In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 18.07. 17:07: Spotify, Apple und Co. treiben ein Produkt an den Rand des AbgrundsSpotify und Apple Music sind zunehmend dabei, die CD immer weiter in die Ecke zu drängen. Das alt bekannte CD-Format verliert mehr und mehr an Bedeutung. Das zeigen nun auch die Zahlen.Wie...>> Artikel lesen 18.07. 16:38: Billige Flüge: Eine neue Airline will mit günstigen Angeboten Konkurrenten ausstechenDie Billig-Fluglinie "Level" aus Wien hat gestern zum ersten Mal abgehoben. Vor allem nach London und Mallorca soll es künftig mehrmals pro Woche billige Flüge geben, kont...>> Artikel lesen 18.07. 15:57: Airlines haben einen Plan...

